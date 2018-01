SPARTAK MOSCA, VICINO MAKSIMOVIC

25 gennaio 2018

Rinforzo per lo Spartak Mosca allenato da Massimo Carrera: il club russo ha chiuso con il Napoli per il prestito di Nikola Maksimovic. Prestito secco per il centrale di difesa serbo, 26 anni: la società di De Laurentiis incasserà 2,2 milioni di euro e i russi non avranno alcun diritto di riscatto per il giocatore. Trattativa ormai in dirittura d'arrivo, Maksimovic è pronto a volare in Russia.