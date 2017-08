SPALLETTI SU KONDOGBIA: "VUOLE ANDARE VIA"

11 agosto 2017

Kondogbia non si è presentato ad Appiano Gentile per allenarsi con l'Inter, Luciano Spalletti si è detto sorpreso: "Aveva questa idea di cambiare. Lo hanno convinto e gli hanno fatto delle promesse ma devono farle anche a noi. Sono sorpreso, vuole andare via purtroppo. C'avevo parlato, gli avevo addirittura fatto promesse. Non lo faccio mai".