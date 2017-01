SPALLETTI: "RINFORZI? MI FIDO DELLA SOCIETA'"

15 gennaio 2017

"Io sto con la società, non vado a chiedere niente. Mi fido di loro. Chiaro che se vendessero qualcuno solo per far cassa senza reinvestire potrei andare a dire qualcosa. Se dovessero vendere qualcuno per far fronte a necessità di conti che devono quadrare non direi nulla. Se vendessero un giocatore per poi reinvestire, non direi nulla. Nei prossimi 40 giorni giocheremo tantissime partire e ci vogliono calciatori. Credo sia giusto che la gente sappia le cose corrette". Così Luciano Spalletti, tecnico della Roma, ai microfoni della Rai.