SPALLETTI: "NAGATOMO? DOBBIAMO DECIDERE INSIEME SE RESTA O PARTE"

27 gennaio 2018

Nella conferenza stampa alla vigilia di Spal-Inter Luciano Spalletti ha parlato del futuro di Nagatomo: "Mi sembra che le intenzioni di Nagatomo siano quellle di uno che se c'è un club che gli promette di giocare deve andare perché c'è la Nazionale, se non giocano non vanno in Nazionale. Riguardo ad una possibile cessione bisogna parlarci per capirne la volontà. Io non posso promettergli nulla".