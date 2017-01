SPALLETTI: "LA ROMA NON DEVE RIPARARE NIENTE, AVANTI COSI'"

29 gennaio 2017

Dopo il ko subito dalla Sampdoria, Luciano Spalletti non si tira indietro di fronte alle domande di mercato: "Kessie? Ne ho sentito parlare anch'io ma riguarderebbe il prossimo anno - dice l'allenatore -. Io non voglio nessuno, nella Roma non c'è niente da riparare e bisogna andare avanti cosi".