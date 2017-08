SPALLETTI: "KONDO? SE NON CI SONO LE CONDIZIONE RESTA"

12 agosto 2017

Luciano Spalletti ha parlato del caso Kondogbia e del suo possibile addio all'Inter: "Kondogbia è forte ed è stato pagato come un giocatore forte, se non ci sono le condizioni per farlo andare via resta. Poi valuteremo se prendere un altro in mezzo, si può vedere se gestirlo diversamente. Ma io un calciatore di questo valore non posso farlo uscire senza un giocatore di questa qualità".