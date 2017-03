SPALLETTI: "JUVE? NESSUN PRE-CONTRATTO"

11 marzo 2017

A smentire le voci che si rincorrono da settimane e che nelle ultime ore sono diventate ancora più insistenti, ci pensa Luciano Spalletti: "Non ho firmato nessun pre-contratto con nessuno" dice chiaramente il tecnico della Roma in conferenza stampa a proposito di un suo passaggio alla Juve. L'allenatore non ha comunque sciolto i dubbi sul suo futuro e sulla sua possibile permanenza o meno nella Capitale: "Se vinco rimango, se non vinco non rimango. In un momento come questo conta il risultato sul campo, non la lunghezza del contratto" ha aggiunto.