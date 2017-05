SPALLETTI-INTER: "LAVORARE ANCORA CON SABATINI? PERCHE' NO?"

13 maggio 2017

A margine della conferenza per Roma-Juve, Luciano Spalletti ha risposto a una domanda con parole che possono leggersi come una forte apertura all'Inter: "Lavorare ancora con Sabatini (neo-dirigente nerazzurro, ndr)? E' un professionista serio e preparato, con lui mi sono trovato molto bene, per cui perché no?"