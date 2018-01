SPALLETTI: "DOPO L'INTER AMBIRÒ ALLA NAZIONALE"

27 gennaio 2018

In un discorso più articolato sulla necessità dei giocatori di essere titolari con le squadre di club per non perdere il treno nazionale, Luciano Spalletti ha spiegato: "Mi fanno spesso questo discorso, devono giocare per essere convocati in Nazionale. Beh, anche io ho la Nazionale, quando l'Inter mi caccerà ambisco alla Nazionale. E per avere la Nazionale devo fare risultati e quindi far giocare i giocatori che ritengo più giusti".