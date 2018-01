SPALLETTI BLOCCA BROZOVIC

31 gennaio 2018

Martedì sera l'Inter aveva già predisposto un volo Milano-Siviglia per Marcelo Brozovic. Accordo totale con il club allenato da Vincenzo Montella per il prestito del centrocampista croato. Un'operazione importante: 1 milione di euro per il prestito fino a giugno, diritto di riscatto fissato a 28 milioni. Tutti d'accordo, Brozovic compreso. Poi in tarda serata lo stop di Spalletti, che ha di fatto bloccato il croato, già pronto ad imbarcarsi per Siviglia. Il tecnico nerazzurro è stato chiaro: senza la certezza di acquistare Pastore, Brozovic non partirà. Operazione quindi in stand-by.