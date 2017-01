SPALLETTI: "SE LA ROMA VENDESSE PER FARE CASSA FAREI CASINO"

14 gennaio 2017

Il mercato è un tema caldissimo e Spalletti fa chiarezza sulla cessione di Manolas: "Se vedessi la mia società fare le cose per mettersi i soldi sotto al materasso, lì interverrei e farei casino. Ma se la mia società cerca le soluzioni per trovare la strada e la via di uscita per sopperire a queste difficoltà che avremo, difficoltà oggettive, io sto con loro sempre. Voi mi avete chiesto se mi piaceva Rincon, ho detto di sì. Se ne era parlato con la società, poi non si riesce a prenderlo perché ci sono società più forti, oppure è il calciatore stesso che fa delle scelte e vanno accettate".