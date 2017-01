SPALLETTI: "GRENIER IN PASSATO CERCATO PER SOSTITUIRE PIRLO"

28 gennaio 2017

Luciano Spalletti accoglie il neo acquisto Clement Grenier e per il centrocampista usa parole importanti: "E’ un calciatore di cui avete detto tutto: era stato seguito per sostituire Pirlo nel Milan, ha avuto un momento di flessione nella sua carriera che un ambiente come Roma può risistemare velocemente. Lo dobbiamo vedere in pratica, ma se è come diciamo noi si può fare un paragone anche con Fazio. Fazio non ha giocato gli ultimi 2 anni, poi è arrivato qui, è entrato in punta di piedi e poi ha fatto il prepotente con gli avversari e si è meritato tutte le attenzioni che gli stiamo dando. Su questo calciatore nutriamo grande fiducia per il futuro. In poche sedute di allenamento ritroverà quell’entusiasmo e quella qualità che ha a disposizione".