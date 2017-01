SPALLETTI: "DEFREL? E' FORTE MA NON L'ABBIAMO CHIESTO"

18 gennaio 2017

Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa di vigilia di Coppa Italia contro la Sampdoria si è soffermato a parlare di mercato, in particolare su Gregoire Defrel, attaccante del Sassuolo ed obiettivo giallorosso: "Ci sono dei giocatori forti in Italia e lui è tra questi. Il Sassuolo ha detto che non gliel'abbiamo chiesto. Cerchiamo un centrocampista offensivo, attaccante esterno, o anche che possa sostituire Edin"