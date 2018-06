SPAL, VIVIANI NEL MIRINO DI FIORENTINA, SAMP E TORINO

2 giugno 2018

Si preannuncia un'estate caldissima per Federico Viviani. La certezza è che la Spal eserciterà il riscatto con il Verona per una cifra di poco superiore ai tre milioni di euro – riporta Il Corriere dello Sport – ma dopo il futuro sarà tutto da scrivere: potrebbero tornare alla carica la Fiorentina e la Sampdoria, ma il club che in questo momento sembra essere maggiormente interessato è il Torino. L'asta è pronta a partire.