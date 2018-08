SPAL: UFFICIALI BONIFAZI E VALDIFIORI DAL TORINO

16/08/2018

Doppio colpo della Spal: dal Torino presi il difensore Kevin Bonifazi e il centrocampista Mirko Valdifiori. Il difensore centrale arriva in biancazzurro con la formula del prestito con diritto di opzione e contro opzione a favore del Torino. Il centrocampista è stato acquisito dal club a titolo definitivo: per Valdifiori contratto di due anni con opzione per il terzo.