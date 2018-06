SPAL, TRIS DI NOMI PER L’ATTACCO

2 giugno 2018

La priorità in questo momento in casa Spal sembra rappresentata dalla risoluzione contrattuale di Borriello, ma a tenere banco è anche il mercato in entrata: nelle manovre per l’attacco i sogni - riporta la Gazzetta dello Sport - sono Kean, in prestito dalla Juventus, e Babacar, ma la pista più concreta potrebbe portare a Thereau della Fiorentina. L’affare a costo zero potrebbe arrivare per la mediana dove spunta il nome di Hetemaj.