SPAL, TENTATIVI PER BONIFAZI E DE MAIO

27 gennaio 2018

La Spal cerca il colpo negli ultimi giorni di mercato. Gli estensi – secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – provano a imbastire con il Torino la trattativa per portare Bonifazi alla corte di Semplici, i primi tentativi sono stati per il prestito ma i granata non hanno dato il via libera. Resta sulla lista anche De Maio del Bologna, mentre per Antenucci proseguono le trattative per il rinnovo.