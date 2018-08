SPAL, RALLENTA LA TRATTATIVA PER VALDIFIORI E BONIFAZI

16/08/2018

La Spal continua a lavorare al doppio colpo dal Torino, ma la trattativa per portare alla corte di Semplici sia Valdifiori che Bonifazi sembra aver subito un rallentamento: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport gli estensi starebbero aspettando che arrivi l'ufficialità per Djidji in maglia granata dal Nantes, solo allora Cairo e Petrachi potrebbero dare il via libera alla conclusione del doppio affare