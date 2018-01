SPAL, PER LAZZARI È CORSA A DUE TRA TORINO E ATALANTA

9 gennaio 2018

Con il passaggio di Jasmin Kurtic alla Spal oramai solo da ufficializzare i rapporti tra l’Atalanta e il club estense diventano sempre più frequenti. La Dea – riporta il Corriere dello Sport – potrebbe sfruttare il momento per riuscire a vincere la corsa per Manuel Lazzari. L’esterno è conteso anche dal Torino che sarebbe pronto a offrire come contropartite Kevin Bonifazi o Mirko Valdifiori consentendo, così, alla Spal di liberare Federico Viviani sul mercato.