SPAL, PER L'ATTACCO SPUNTA KOUAMÉ DEL CITTADELLA

13/06/2018

Un nome nuovo per l'attacco della Spal: come titola anche in prima pagina La Nuova Ferrara, i biancazzurri hanno messo gli occhi su Christian Kouamé, centravanti ivoriano classe 1997 che nell'ultima stagione si è ritagliato uno spazio importante in Serie B con la maglia del Cittadella. C'è anche Kouamé, dunque, in lizza per l'attacco della Spal nella prossima stagione.