SPAL: OCCHI SU VALDIFIORI

15/06/2018

Nuova idea per il centrocampo della Spal. Il club estense infatti starebbe per avviare i contatti con il Torino per Mirko Valdifiori. Dopo una stagione non proprio esaltante in granata, l'ex Empoli e Napoli potrebbe cambiare presto aria, ma l'ingaggio potrebbe ostacolarne l'arrivo a Ferrara.