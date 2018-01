SPAL, MORA TENTATO DA PARMA E SPEZIA

17 gennaio 2018

La Spal potrebbe a breve annunciare l’ingaggio di Everton Luiz, dopo che nella serata di ieri la trattativa è sembrata scorrere verso la direzione dell’accordo con il Partizan. L’innesto di Luiz in mediana potrebbe, dunque, liberare un’operazione in uscita per il club di Ferrara. Possibile che a partire possa essere Luca Mora, centrocampista di 29 anni sul quale avrebbero messo gli occhi sia il Parma che lo Spezia.