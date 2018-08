SPAL, MISSIROLI: "QUI PROGETTO SERIO, HO VOLUTO IO LA CESSIONE"

23/08/2018

Simone Missiroli, neo-acquisto per il centrocampo della SPAL, ha svelato i retroscena della trattativa che lo ha portato a vestire la maglia degli estensi: "Sono arrivato da poco, dopo un percorso importante a Sassuolo che voglio ripetere anche qui. Inizialmente con la Spal si parlava di prestito con diritto di riscatto, ma ho spinto fortemente affinché il trasferimento fosse definitivo. Ferrara mi attirava di più rispetto alle altre offerte per la serietà del progetto e per la bellezza della piazza- ha ammesso in conferenza stampa-. Ho trovato una squadra solida, che non ha paura di giocare palla a terra. Conosco Kurtic, dato che abbiamo giocato insieme a Sassuolo, così come Schiattarella contro il quale ho giocato tantissime volte".