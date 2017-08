SPAL: IN ARRIVO ANCHE KASAMI

19 agosto 2017

Spal scatenata in questi ultimi giorni di calciomercato. Dopo gli arrivi dal Cagliari di Borriello e Salamon, i ferraresi sono pronti a rinforzare anche il centrocampo. Dall'Olympiacos, infatti, è in arrivo Pajtim Kasami: per l'ex Palermo pronto un contratto triennale.