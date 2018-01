SPAL, DALL'ATALANTA PUÒ ARRIVARE ANCHE DRAMÈ

10 gennaio 2018

Dopo aver praticamente chiuso l'affare Kurtic per una cifra molto vicina ai 5 milioni di euro, la Spal potrebbe accogliere un altro giocatore in uscita dal club bergamasco. La squadra allenata da Leonardo Semplici, infatti, potrebbe presto ritrovarsi in rosa anche il terzino senegalese Dramè che ha il contratto in scadenza a giugno. Possibile prestito con opzione per il rinnovo del contratto del giocatore, questa l'idea della Spal.