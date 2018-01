SPAL, ARRIVA EVERTON LUIZ

17 gennaio 2018

La Spal ha raggiunto l'accordo con il Partizan di Belgrado per Everton Luiz, centrocampista difensivo brasiliano, classe '88. Il giocatore va in scadenza a giugno, da affinare la distanza tra domanda e offerta per l'indennizzo da versare al Partizan affinché liberi il giocatore immediatamente.