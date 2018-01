SPAL, ADDIO A MORA: ANDRÀ ALLO SPEZIA

23 gennaio 2018

Si conclude l'avventura alla Spal per Luca Mora, che lascia Ferrara e va allo Spezia dopo 81 presenze in due anni e mezzo e la fascia di capitano indossata quest'anno dopo la partenza di Giani. La formazione ligure ha convinto il centrocampista, tra gli eroi della promozione in A degli estensi, a puntare sul proprio progetto: oggi il giocatore sarà in Liguria per la firma su un contratto di due anni e mezzo.