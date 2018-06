SPAL, ACCORDO VICINO PER VALDIFIORI

17/06/2018

Prosegue l'asse di mercato tra la Spal e il Torino. I ferraresi sono pronti a riprendere dai granata il difensore Bonifazi, ma, stando alla 'Gazzetta dello Sport', sono in contatto con il club piemontese anche per Mirko Valdifiori. L'accordo per il centrocampista potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni: per l'ex giocatore di Empoli e Napoli è già pronto un contratto triennale.