SOUSA: "IL MIO FUTURO? DIPENDE DAL PRESENTE"

11 febbraio 2017

"Il mio futuro? Dipende dal presente, come ho fatto in tutta la mia carriera. Ho una passione tremenda per il calcio e voglio allenare questa squadra a crescere e vincere. Eventuali opportunità le valuteremo solo più avanti", queste le parole di Paulo Sousa in merito al rinnovo con la Fiorentina.