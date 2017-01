SOSA RIFIUTA LA TURCHIA, MA PENSA ALLA CINA

16 gennaio 2017

Sosa non vuole tornare in Turchia. Secondo quanto riportato da gazzamercato.it, il giocatore del Milan avrebbe rifiutato il ricco contratto offertogli dal Fenerbahce per giocarsi le sue chance a Milano. Sosa, però, potrebbe prendere in considerazione un'offerta dalla Cina, qualora questa venisse presentata ai rossoneri.