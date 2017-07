SNEIJDER TRATTA CON IL NIZZA

29 luglio 2017

In Costa Azzurra, potrebbe ricomporsi la coppia Balotelli-Sneijder. La notizia la dà il portale olandese 'vi.nl', secondo cui l'agente del trequartista e il Nizza avrebbero già avuto un primo abboccamento. Martedì, ad Amsterdam, in occasione del match dei francesi contro l'Ajax per il ritorno del terzo preliminare di Champions League, il discorso potrebbe riprendere. I contatti sono ben avviati e presto, dopo la rescissione con il Galatasaray, Sneijder potrebbe ripartire per una nuova avventura.