SIVIGLIA, PRESSING SU DRAXLER

22/08/2018

Julian Draxler cerca squadra. Il tedesco, in forza al Psg ma già da diversi mesi in rottura con il club francese, ha saltato l'ultima gara di campionato per problemi fisici. Dalla Spagna, secondo quanto riportato da AS, l'assenza del 24enne dalla lista dei convocati contro il Guingamp è anche un chiaro segnale di mercato. Il Siviglia, nelle ultime ore, si sarebbe inserito nella corsa al tedesco. Secondo quanto raccolto dai media iberici l'accordo con il club parigino potrebbe arrivare sulla base di un prestito annuale.