SIVIGLIA, MONTELLA: "VIDAL E BATSHUAYI MOLTO BRAVI"

10 gennaio 2018

Alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di Coppa del Re contro il Cadice, Vincenzo Montella in conferenza stampa è stato stuzzicato anche sugli obiettivi di mercato del Siviglia. "Aleix Vidal e Batshuayi? Sono due giocatori molto bravi, uno lo conoscete meglio di me, l'altro quanto me. Ho un bel rapporto con Conte, c'è grande rispetto tra di noi, ma non abbiamo parlato di mercato".