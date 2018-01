SIVIGLIA, MONTELLA RIVUOLE DEULOFEU

3 gennaio 2018

Gerard Deulofeu e Vincenzo Montella potrebbero tornare a lavorare insieme. L'attaccante spagnolo, rientrato al Barcellona dopo la positiva parentesi in prestito al Milan, potrebbe lasciare i blaugrana di Valverde già a gennaio. Il giocatore è stato accostato dalle voci di mercato a Napoli ed Inter, ma fino ad ora, come scrive il "Mundo Deportivo", offerte concrete non sono arrivate negli uffici del Camp Nou. Resta possibile la pista che porta a Siviglia, dove recentemente è arrivato in panchina Montella. Sotto la guida del tecnico campano, del resto, Deulofeu è riuscito a mettere in luce le sue qualità.