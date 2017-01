SIVIGLIA, MONCHI: "RESTO AL 120%"

10 gennaio 2017

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Stevan Jovetic il direttore sportivo del Siviglia Monchi ha voluto mettere a tacere le voci su un possibile addio direzione Roma: "Il mio addio? E' una questione che va affrontata all'interno del club. Io non ho mai detto al presidente che me ne voglio andare. Siamo arrivati ad un livello assurdo. Io continuo a lavorare per rafforzare questa squadra. Se qualcuno pubblica una notizia falsa che genera incomprensioni non posso farci niente. L'unica cosa che posso fare è dedicare a questo club tutto il tempo possibile. Resto al 120% al Siviglia".