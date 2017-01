SIVIGLIA, GANSO IN USCITA

17 gennaio 2017

Il calciatore brasiliano, arrivato la scorsa estate in Spagna per circa 9,5 milioni, non ha convinto il tecnico Sampaoli. Sembra quindi che Ganso possa partire, destinazione Turchia: Trabzonspor e Fenerbahce, stando a corrieredellosport.it, sarebbero intenzionate a presentare un'offerta per il giocatore.