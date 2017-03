Simeone: "Resto all'Atletico perché vedo crescita ancora possibile"

22 marzo 2017

"Vedo molti giocatori giovani che stanno per dare l’equilibrio giusto per avere una buona rosa: mi vedo nella prossima stagione al Wanda Metropolitano. Ancora mi emozionano gli sforzi del collettivo - ha continuato il Cholo - questa cosa mi tiene in vita. Quando ero giovane guardavo il Napoli di Diego Maradona e vedo una correlazione con la battaglia che ha fatto con le migliori squadre come Inter, Juventus, Milan … Si cresce come club. Siamo vicini ad avere un nuovo stadio, che sarà meraviglioso e il club cresce".



Il sogno resta la Champions, sfiorata per due volte e non raggiunta per un nonnulla: "Vendetta contro il Real Madrid in un’ipotetica finale a Cardiff? Non sarebbe sano vivere nella fantasia di una finale quando abbiamo una squadra avversaria come il Leicester, che ha fatto fuori il Siviglia quando tutti dicevano che era nel suo migliore momento in Liga. Sarebbe pericoloso...".