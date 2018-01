SIMEONE JR: "ESSERE ALLENATO DA MIO PADRE? MI PIACEREBBE"

27 gennaio 2018

Giovanni Simeone ha parlato della possibilità, in futuro, di lavorare con papà, il Cholo Diego Pablo Simeone, attuale tecnico dell'Atletico Madrid: "Se mi piacerebbe essere allenato da mio padre? Sì, lo dico da giocatore: a chi non piacerebbe essere allenato da uno dei migliori al mondo. La personalità e la grinta che ha e che riesce a trasmettere per un calciatore è molto importante" ha detto a Rai Sport l'attaccante della Fiorentina.