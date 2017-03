SIMEONE: "IL CHOLITO NON VIENE ALL'ATLETICO"

25 marzo 2017

Non ci sarà l'Atletico allenato da papà Diego nel futuro di Giovanni Simeone. Lo ha detto a "El Pais", senza troppi giri di parole, l'allenatore dei Colchoneros. "Pensare di vederlo in una mia squadra significherebbe dargli una responsabilità che non serve e non fa bene. Giovanni ha delle qualità di gioco che mi piacciono moltissimo e con la forza e il lavoro diventerà di certo un giocatore importante. Ma non con la mia squadra. Ci sono davvero tanti club che possono dargli grandi occasioni".