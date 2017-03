SIMEONE: "A FINE CARRIERA ALLENEREI L'ARGENTINA"

21 marzo 2017

Come per ogni allenatore, anche per Diego Simeone il sogno è quello di allenare la Nazionale del proprio paese. Ma non subito. "Mi piacerebbe allenare l'Argentina - ha spiegato il Cholo a 'Onda Cero' - Ma prima devo migliorare come allenatore. Mi piacerebbe farlo alla fine della mia carriera se qualcuno lo vorrà".