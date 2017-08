SHAKESPEARE: "IL LEICESTER NON VENDE"

11 agosto 2017

Il manager del Leicester City Craig Shakespeare è fiducioso di tenere in squadra tutti i suoi giocatori migliori nonostante l'assalto di squadre come la Roma, interessata a Ryad Mahrez. "L'incubo di ogni allenatore è quello di perdere i giocatori nelle ultime 24 ore o il giorno della chiusura del mercato e non è possibile trovare dei sostituti", ha detto Shakespeare in vista dell'esordio in Premier contro l'Arsenal. Il mercato chiude ufficialmente il 31 agosto. "Sai quando si hanno buoni giocatori che ci potrebbe essere l'interesse di altri club, ma siamo un club che non ha bisogno di vendere", ha aggiunto. "Non vogliamo essere un club che vende. Abbiamo proprietari che vogliono mantenere i loro migliori giocatori... Abbiamo queste assicurazioni così non ho modo di preoccuparmi", ha concluso Shakespeare.