SFIDA JUVE-MILAN PER WILSHERE

1 aprile 2018

Jack Wilshere continua a dire no all'Arsenal. Secondo il Guardian, i Gunners avrebbero offerto al centrocampista inglese, che ha il contratto in scadenza a giugno, un rinnovo da 5 milioni a stagione che, però, non avrebbe ottenuto il sì del giocatore. Che, a questo punto, continua a far gola a Juve e Milan visto che a giugno sarà libero a parametro zero.