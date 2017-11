SFIDA CHIEVO-VERONA PER TONELLI

13 novembre 2017

Troppa concorrenza, ancora nessuna presenza con la maglia del Napoli in questa stagione e per Lorenzo Tonelli è sempre più probabile una cessione a gennaio. Il difensore 27enne ha smaltito i problemi fisici che avevano contraddistinto la fine dell'ultima e l'inizio dell'annata corrente, ma per lui in azzurro le porte sembrano ormai chiuse. Sulle tracce di Tonelli, in vista di gennaio, sembra forte l'interessamento del Chievo che vorrebbe chiederlo come contropartita in prestito, anche per anticipare il passaggio di Inglese dai clivensi in azzurro, previsto da contratto solo per giugno. Anche il Verona avrebbe chiesto informazioni sul suo conto.