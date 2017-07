Serie A: il tabellone del calciomercato. Tutti i trasferimenti ufficiali

Atalanta Pessina (c, Milan), Eguelfi (d, Inter), Cornelius (a, Copenaghen), Haas (c, Lucerna), Gosens (d, Heracles), Radunovic (p, Avellino), Dijmsiti (d, Avellino), Amsah (d, Avellino), Gouano (d, Vitoria Guimaraes), Gatto (c, Ascoli), Almici (d, Ascoli), Monachello (a, Ternana), Suagher (d, Bari), Nica (d, Latina), Valzania (c, Cittadella), Emmanuello (a, Pro Vercelli), Berisha (p, Lazio), Palomino (d, Ludogorets), Vido (a, Milan), Ilicic (c, Fiorentina), Castagne (d, KRC Genk), Schmidt (c, svincolato), Orsolini (a, Juventus)

Conti (d, Milan), Migliaccio (c, svincolato), Raimondi (d, svincolato), Zukanovic (d, Roma), Grassi (c, Napoli), Cristante (c, Benfica), Mounier (c, Bologna), Pesic (a, Tolosa), Kessie (c, Milan), Capone (a, Pescara), Latte Lath (a, Pescara), Pugliese (c, Pro Vercelli), Paloschi (a, Spal), Cabezas (c, Panathinaikos), Fazzi (c, Cesena), De Luca (a, Entella), D'Alessandro (c, Benevento)

Benevento Chibsah (c, Sassuolo), Gyamfi (d, Inter), Gravillon (d, Inter), Coda (a, Salernitana), Costa (d, Empoli), Djimsiti (d, Atalanta), Di Chiara (d, Perugia), Cataldi (c, Lazio), D'Alessandro (c, Atalanta) Bagadur (d, Fiorentina), Pajac (c, Cagliari), Falco (a, Bologna), Cragno (p, Cagliari)

Bologna De Maio (d, Anderlecht), Mounier (c, Atalanta), Crisetig (c, Crotone), Falco (a, Benevento), Boldor (d, Verona), Gonzalez (d, Palermo), Poli (c, Milan), Falletti (a, Club Sportivo Luqueno) Viviani (c, Verona), Sadiq (a, Roma), Cherubin (d, Verona), Rizzo (c, Spal), Oikonomou (d, Spal), Ferrari (d, Verona)

Cagliari Cop (a, Sporting Gijon), Cragno (p, Benevento), Pajac (c, Benevento), Giannetti (a, Spezia), Krajnc (d, Frosinone), Balzano (d, Cesena), Del Fabro (d, Pisa), Colombatto (c, Trapani), Cigarini (c, Sampdoria), Miangue (d, Inter), Andreolli (d, svincolato) Colombi (p, Carpi), Fossati (c, Verona), Colombo (p, svincolato), Di Gennaro (c, svincolato), Bruno Alves (d, Rangers), Gabriel (p, Milan), Bittante (d, Empoli), Tachtsidis (c, Torino), Murru (d, Sampdoria)

Chievo Mpoku (a, Panathinaikos), Kirilov (c, Beroe), Jallow (a, Trapani), Gatto (c, Pisa), Daprelà (d, Bari), Costa (c, Spal), Benedetti (d, Cittadella), Pucino (d, Vicenza), Kupisz (c, Novara), Cinelli (c, Novara), Calderoini (d, Novara), Mbaye (c, Carpi), Grieco (d, Cesena), Jaroszynski (d, KS Cracovia) Gakpé (a, Genoa), De Guzman (c, Napoli), Mpoku (a, Standard Liegi) Spolli (d, svincolato), Ekuban (a, Leeds), Floro Flores (a, Bari)

Crotone Trotta (a, Sassuolo), Budimir (a, Sampdoria), Kragl (d, Frosinone), Di Roberto (a, Cesena), De Giorgio (a, Latina), Faraoni (c, Udinese), Cabrera (d, Real Saragozza)

Ferrari (d, Sassuolo), Falcinelli (a, Sassuolo), Rosi (d, Genoa), Capezzi (c, Sampdoria), Crisetig (c, Bologna)

Fiorentina Hugo (d, Palmeiras), Mati Fernandez (c, Milan), Bagadur (d, Benevento), Venuti (d, Benevento), Baez (a, Spezia), Lezzerini (p, Avellino), Diks (d, Vitesse), Rebic (a, Eintracht), Milenkovic (d, Partizan Belgrado), Gaspar (d, Vitoria Guimaraes), Vlahovic (a, Partizan Belgrado), Hristov (d, PFC Slavia Sofia), Zekhnini (a, Odds Ballklubb) Rodriguez (d, svincolato), De Maio (d, Anderlecht), Tello (a, Barcellona), Salcedo (d, Guadalajara), Ilicic (c, Atalanta), Borja Valero (c, Inter), Lezzerini (p, Avellino)



Genoa Lapadula (a, Milan), Galabinov (a, svincolato), Rosi (d, Crotone), Ujkani (p, Pisa), Landre (d, Pisa), Renzetti (d, Cesena), Fiamozzi (d, Frosinone), Improta (c, Salernitana) Spolli (d, svincolato), Zukanovic (d, Roma), Bertolacci (c, Milan)

Burdisso (d, svincolato), Ntcham (c, Manchester City), Cataldi (c, Lazio), Beghetto (c, Frosinone), Pinilla (a, svincolato)

Inter Borja Valero (c, Fiorentina), Skriniar (d, Sampdoria), Caprari (a, Pescara), Miangue (d, Cagliari), Gnoukouri (c, Udinese), Forte (a, Perugia), Camara (c, Brescia), Di Gennaro (p, Ternana), Puscas (a, Benevento), Bardi (p, Frosinone), Manaj (a, Pisa), Donkor (c, Cesena), Ranocchia (d, Hull), Jovetic (a, Siviglia), Pompetti (c, Pescara), Peschetola (a, Pescara), Padelli (p, Torino), Odgaard (a, Lyngby BK), Zaniolo (c, Entella) Carrizo (p, Monterrey), Palacio (a, svincolato), Sainsbury (d, Jiangsu Suning), Erkin (d, Besiktas), Dimarco (d, Sion), Gravillon (d, Benevento), Eguelfi (d, Atalanta), Caprari (a, Sampdoria), Banega (c, Siviglia), Andreolli (d, svincolato), Bakayoko (c, Sochaux), Bardi (p, Frosinone)

Juventus Douglas Costa (a, Bayern Monaco), Cuadrado (c, Chelsea), Benatia (d, Bayern), Bentancur (c, Boca Juniors), Cerri (a, Pescara), Thiam (a, Empoli), Tello (c, Empoli), Orsolini (a, Ascoli), Pinsoglio (p, Latina), Garcia (d, Latina), Untersee (d, Brescia), Romagna (d, Brescia), Cassata (d, Ascoli), Beltrame (a, Den Bosch), Bouy (c, Zwolle), Pasquato (a, Samara), Donis (a, Nizza), Marrone (c, Zulte Waregem), Leali (p, Olympiacos), Szczesny (p, Arsenal), De Sciglio (d, Milan) De Ceglie (d, svincolato), Dani Alves (d, svincolato), Mattiello (d, Spal), Neto (p, Valencia), Orsolini (a, Atalanta), Bonucci (d, Milan), Tello (c, Bari), Pasquato (a, Legia Varsavia), Cassata (c, Sassuolo)

Lazio Cataldi (c, Genoa), Ronaldo (c, Salernitana), Minala (c, Salernitana), Kishna (c, Lille), Elez (d, Rijeka), Mauricio (d, Spartak), Perea (a, Lugo), Oikonomidis (a, Aarhus), Morrison (c, QPR), Marusic (c, Oostende), Lucas Leiva (c, Liverpool), Di Gennaro (c, svincolato) Berisha (p, Atalanta), Biglia (c, Milan), Cataldi (c, Benevento), Adamonis (p, Salernitana)

Milan Conti (d, Atalanta), Borini (a, Sunderland), Musacchio (d, Villarreal), Kessie (c, Atalanta), Rodriguez (d, Wolsfburg), André Silva (a, Porto), Calhanoglu (c, Bayer Leverkusen), A. Donnarumma (p, Asteras Tripolis), Gabriel (p, Cagliari), Mauri (c, Empoli), Zigoni (a, Spal), Beretta (a, Carpi), Vido (a, Cittadella), Felicioli (d, Ascoli), Modic (c, Brescia), Niang (a, Watford), Mastour (a, Zwolle), Ely (d, Alaves), Vergara (d, Arsenal Tula), Bargiel (c, Ruch Chorzow), Bonucci (d, Juve), Biglia (c, Lazio)

Lapadula (a, Genoa), Honda (c, svincolato), Ocampos (c, Marsiglia), Deulofeu (a, Barcellona), Pasalic (c, Chelsea), Poli (c, Bologna), Vido (a, Atalanta), Plizzari (p, Ternana), Pessina (c, Atalanta), Kucka (c, Trabzonspor), Bertolacci (c, Genoa), Felicioli (d, Verona), De Sciglio (d, Juventus)

Napoli Zapata (a, Udinese), Zuniga (d, Watford), Grassi (c, Atalanta), De Guzman (c, Chievo), Luperto (d, Pro Vercelli), Dezi (c, Perugia), Insigne (a, Latina), Lasicki (d, Carpi), Bifulco (a, Carpi), Mario Rui (d, Napoli) De Guzman (c, Eintracht)

Roma Karsdorp (d, Feyenoord), Moreno (d, Psv), Iturbe (a, Torino), Skorupski (p, Empoli), Castan (d, Torino), Sadiq (a, Bologna), Zukanovic (d, Atalanta), Ricci (c, Sassuolo), Capradossi (d, Bari), Verde (c, Avellino), Casasola (d, Trapani), Golubovic (d, Pisa), Seck (d, Carpi), Vainqueur (c, Marsiglia), Doumbia (a, Basilea), Gyomber (d, Terek Grozny), Ponce (a, Granada), Pellegrini (c, Sassuolo), Gonalons (c, Lione), Ünder (a, Basaksehir), Defrel (a, Sassuolo), Kolarov (d, Manchester City)

Totti (a, svincolato), Vermaelen (d, Barcellona), Grenier (c, Lione), Salah (a, Liverpool), Doumbia (a, Sporting Lisbona), Ricci (a, Sassuolo), Paredes (c, Zenit), Grossi (d, Pro Vercelli), Rüdiger (d, Chelsea), Ponce (a, Lille), Zukanovic (d, Genoa), Marchizza (d, Sassuolo), Frattesi (c, Sassuolo), Mario Rui (d, Napoli)

Sampdoria Verre (c, Pescara), Capezzi (c, Crotone), Martinelli (c, Brescia), Bonazzoli (a, Brescia), De Vitis (d, Latina), Rocca (c, Latina), Palumbo (c, Latina), Rolando (c, Latina), Ivan (c, Bari), Fedato (c, Carpi), Hromada (c, Viktoria Plzen), Caprari (a, Inter), Murru (d, Cagliari), Graiciar (a, Slovan Liberec)

Bruno Fernandes (c, Sporting Lisbona), Budimir (a, Crotone), Skriniar (d, Inter), Muriel (a, Siviglia)



Sassuolo Falcinelli (a, Crotone), Ferrari (d, Crotone), Chibsah (c, Benevento), Laribi (c, Cesena), Vita (c, Vicenza), Ricci (a, Roma), Bandinelli (c, svincolato), Marchizza (d, Roma), Frattesi (c, Roma), Cassata (c, Juventus) Pegolo (p, svincolato), Aquilani (c, Pescara), Pellegrini (c, Roma), Defrel (a, Roma), Trotta (a, Crotone)

Spal Rizzo (c, Bologna), Oikonomou (d, Bologna), Mattiello (d, Juventus), Felipe (d, Udinese), Paloschi (a, Atalanta), Gomis (p, Torino), Polvani (d, Pontedera), Vaisanen (d, AIK Solna) Bonifazi (d, Torino), Zigoni (a, Milan), Costa (c, Chievo), Castagnetti (c, Empoli)

Torino Milinkovic-Savic (p, Lechia Gdansk), Lyanco (d, San Paolo), Tachtsidis (c, Cagliari), Parigini (c, Bari), Gomis (p, Salernitana), Bonifazi (d, Spal), Chiosa (d, Novara), Aramu (d, Pro Vercelli), Silva (d, Granada), Ichazo (p, Danubio), Sirigu (p, Psg)

Padelli (p, svincolato), Hart (p, Manchester City), Iturbe (a, Roma), Castan (d, Roma), Gomis (p, Spal), Carlao (d, Apoel Nicosia)



Udinese Lasagna (a, Carpi), Barak (a, Slavia Praga), Kone (c, Granada), Insua (d, Racing), Jaadi (c, Olhanense), Guilherme (c, Deportivo), Iniguez (c, Tigre), Zapata (a, Milionarios), Coppolaro (d, Latina), Bizzarri (p, svincolato), Pezzella (d, Palermo), Ingelsson (c, Kalmar) Kums (c, Watford), Ranegie (a, Watford), Zapata (a, Napoli), Gnoukouri (c, Inter), Felipe (d, Spal), Faraoni (c, Crotone), Heurtaux (d, Verona)