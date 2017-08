SERI: "SOGNO BARÇA SPEZZATO"

28 agosto 2017

Jean-Michael Seri, centrocampista del Nizza, ha parlato così al Mundo Deportivo del sogno di vestire la maglia del Barcellona: "Sto molto male, non voglio mentire. Per il me il calcio è una festa, è allegria. Questo fine settimana non ho giocato con il Nizza perché non ho la testa di pensare al calcio. Il mio sogno di andare al Barcellona si è spezzato e per me è qualcosa di terribile. Il motivo per il quale si sono interrotte le trattative è che i colloqui tra i due club sono andati di male in peggio. Per quello che mi hanno detto, il mio trasferimento non è avvenuto per motivi economici. Mi hanno richiesto le grandi d'Europa come la Juventus, il PSG, il Borussia Dortmund e l'Arsenal. La Roma ha fatto varie offerte. Ho parlato tante volte con Monchi ma l'affare non si è chiuso per motivi economici".