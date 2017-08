SERGI ROBERTO: "VOGLIO RESTARE AL BARÇA"

21 agosto 2017

"Sono contento per la rete e per la vittoria. Continuerò a lavorare per convincere l'allenatore a darmi fiducia e minutaggio. Futuro? Qui sono felice, Valverde crede in me ed è quello che voglio. Il mio obiettivo è essere importante per il Barcellona, voglio restare". Così Sergi Roberto dopo la vittoria contro il Betis Siviglia.