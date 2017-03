SEMPLICI: "SOGNO LA FIORENTINA"

27 marzo 2017

Quello di Leonardo Semplici è uno dei nomi nuovi che circolano nell'ambiente degli allenatori che potrebbero sbarcare in Serie A. "Sogno di allenare la Fiorentina prima o poi, ma so da dove vengo e mantengo i piedi per terra. Essere accostato a panchine importanti per me è motivo di orgoglio", ha detto il mister della Spal.