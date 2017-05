SEEDORF CHIAMA LA PREMIER

23 maggio 2017

Dopo un anno sabbatico, Clarence Seedorf è pronto per tornare in panchina. "Sono stato fuori dal giro per una stagione, ma mi piacerebbe allenare in Inghilterra - ha spiegato l'ex Milan in un'intervista a Alan Brazil Sports Breakfast -. Sia Premier League che Championship vanno bene, sono entrambi campionati di alto livello".