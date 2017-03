Schweinsteiger va in Mls: firma con i Chicago Fire

"Sono triste perché lascio tanti amici al Manchester United, ma questo è il momento di cambiare. Sono carico per la nuova avventura con i Chicago Fire", ha detto Schweinsteiger sul suo profilo twitter.

Thanks to all fans, the whole staff and my teammates of @ManUtd! I will never forget my time with the club, but now it’s time for a change! pic.twitter.com/zYn2o5Cjsk