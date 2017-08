SCHICK, SORPASSO DELLA ROMA

20 agosto 2017

L'Inter chiede tempo e la Roma può approfittarne: il futuro di Schick resta ancora da decidere. Nell'estate più tormentata per il calciatore ceco, ecco dunque un nuovo capitolo: non siamo al colpo di scena definitivo, ma la possibilità che ci si arrivi a breve c'è tutta. I nerazzurri infatti - questione FFP - hanno chiesto alla Sampdoria di acquistare l'attaccante con la formula del prestito con diritto di riscatto, ottenendo come risposta un secco no. Uno stallo che ha favorito il ritorno della Roma: ieri nuovo, infatti, incontro tra Monchi e Pradè, coi due responsabili di mercato che avrebbero trovato un accordo di massima, vista la possibilità dei giallorossi di dirottare sull'attaccante ceco la cifra (35/38 mln) inizialmente destinata all'acquisto di Mahrez.